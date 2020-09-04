Более 1,1 тысячи пожилых и инвалидов оздоровились в июле-августе в санаториях Министерства труда и соцзащиты

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Всего таких учреждений четыре: "Березина" в Борисовском районе (медицинский профиль – болезни системы кровообращения), "Вяжути" в Молодечненском (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения), "Ясельда" в Пинском (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, желудочно-кишечного тракта) и "Белая Вежа" в Каменецком районе (болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, системы кровообращения)., – уточнили в Министерстве труда и социальной защиты.За июль-август в санаториях "Ясельда", "Березина" и "Белая Вежа" оздоровились 1113 человек, в том числе правом на внеочередное санаторно-курортное лечение воспользовались 105 человек. С 31 августа к данной работе подключился санаторий "Вяжути".Ранее в санаториях "Березина" и "Вяжути" бесплатно прошли этап долечивания 475 человек из числа пожилых граждан и инвалидов I и II группы после лечения в больницах пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. В санаториях есть необходимая лечебная база и создана безбарьерная среда. Сочетание природных и лечебных факторов способствует восстановлению после перенесенной тяжелой болезни.