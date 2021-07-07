Согласно актуальной на 8:00 7 июля информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 1110 грузовых транспортных средств. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина", расположенном на границе между Беларусью и Латвией, в очереди находятся примерно 50 фур, в "Урбанах" – свыше 110.
Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются по меньшей мере 30 грузовых транспортных средств, в "Каменном Логе" – свыше 290, "Беняконях" – примерно 160, "Привалке" – около 140.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" своей очереди на въезд ожидают свыше 220 большегрузов, в "Берестовице" – по меньшей мере 110.
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Более 1,1 тысячи фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
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