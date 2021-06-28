Более 1,1 тысячи фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Уточняется, что перед пунктом пропуска "Григоровщина" своей очереди на выезд из Беларуси в Латвию ожидают свыше 90 грузовиков, в "Урбанах" – более 10.В очереди на белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" находятся свыше 50 большегрузов, в "Котловке" – более 80, "Каменном Логе" – свыше 260, "Беняконях" – более 260, "Привалке" – свыше 250.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" выезда ожидают более 80 фур, в "Берестовице" – более 40, "Козловичах" – более 60.