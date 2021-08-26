Более 1,1 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией выезда ожидают как минимум 10 фур, "Урбаны" – примерно 20.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются не менее 90 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 140, "Каменный Лог" – примерно 380, "Бенякони" – около 210, "Привалка" – свыше 260.В настоящее время на польском направлении очереди не наблюдаются.