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Более 1,1 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 12:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом в очереди на выезд находятся по меньшей мере 1,1 тыс. грузовых транспортных средств. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией выезда ожидают как минимум 10 фур, "Урбаны" – примерно 20.

Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются не менее 90 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 140, "Каменный Лог" – примерно 380, "Бенякони" – около 210, "Привалка" – свыше 260.

В настоящее время на польском направлении очереди не наблюдаются.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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