Более 1,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией въехать в ЕС пытаются не менее 10 фур, а перед "Урбанами" как минимум 50.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 90 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 200, "Каменный Лог" – свыше 130, "Привалка" – как минимум 120.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди находятся примерно 140 большегрузов, "Берестовица" – по меньшей мере 80, "Козловичи" – около 300.В ГПК уточнили, что за минувшие сутки пропуск фур сопредельными государствами из Беларуси осуществлялся с задержкой. В результате этого перед белорусскими пунктами пропуска скопились транспортные средства.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 14,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а наибольший – 99% – на польский пункт "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица").На границе с Украиной очередей из фур не наблюдается.