1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию "Елка желаний", сообщает БЕЛТА.
Традиционный новогодний проект помогает собрать подарки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Главная цель организаторов – не обойти вниманием никого из десяти тысяч ребят. Команда БОКК собрала пожелания детей, был также сформирован дополнительный список сюрпризов для тех, кто не загадывал желаний или не захотел этим делиться.
Чтобы создать праздничное настроение, организации по всей стране установят елки. Пушистые красавицы появятся в торговых и бизнес-центрах, отелях и кинотеатрах, других общественных местах. Их список опубликуют в первые недели декабря на официальном сайте БОКК.
Елки украсят небольшими открытками с пожеланиями и сюрпризами. Каждый сможет купить свой подарок (понять, что нужно ребятам, можно из пожеланий в открытках) и оставить его в инфоцентре магазина, на ресепшен в отеле либо передать сотруднику того места, где стоит елка. Купленные вами вещи обязательно порадуют детей, имеющих инвалидность, проживающих в малообеспеченных, опекунских или неполных семьях.
Стать частью благотворительной кампании можно, сделав пожертвование на сайте – donation.redcross.by/elka. На вырученные средства будут закуплены недостающие подарки и сюрпризы ребятам.
В "Елке желаний" могут поучаствовать и организации. Присоединиться к благотворительному проекту можно, установив елку для сбора подарков у себя в офисе, на предприятии или оказав спонсорскую помощь.
Фото: БЕЛТА
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БОКК запускает кампанию "Елка желаний"
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