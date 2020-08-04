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  2. «Боингу» предписали доработать программное обеспечение самолетов 737 MAX

«Боингу» предписали доработать программное обеспечение самолетов 737 MAX

Федеральное авиационное управление США предписало внести изменения в программное обеспечение и некоторые системы самолетов Boeing 737 MAX.


В ведомстве отметили, что предлагаемые Boeing изменения «процедур работы экипажа и технического обслуживания эффективно снижают касающиеся самолета угрозы безопасности».

В то же время регулятор предписал добавить еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. В случае противоречивых показаний приборов система должна отключаться. Также изменения предписано внести в электропроводку самолета.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 157 и 189 человек соответственно. На борту произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX могут возобновить до конца текущего года.

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Фото: РЕЙТЕР
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