Богуш: для уравнения дистанционной формы образования с очной и заочной уже подготовлена технологическая и методическая база

«В сложной эпидемиологической обстановке прошлого и текущего года вузам удалось гибко перейти на организацию образовательного процесса с расширенным использованием дистанционного взаимодействия». Об этом сегодня во время парламентских слушаний на тему “Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования” рассказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш. Он отметил, что с учетом накопленного опыта система высшего образования нашей страны в целом успешно справилась с обеспечением качественного уровня образования при таком формате работы:
– В текущем году более 90 процентов вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии, в том числе в дневной форме получения образования. При этом более половины студентов в той или иной степени используют такие технологии в текущей деятельности. Наш опыт показывает, что для введения дистанционной формы как самостоятельной формы получения высшего образования наравне с заочным и очным образованием, что предусмотрено новой редакцией Кодекса об образовании, уже сформирована необходимая технологическая и методическая база.
Ректор БГУИР подчеркнул, что актуальными вопросами являются обоснованность и эффективность использования дистанционного образования и обеспечение качества обучения. При этом, по его словам, для ряда специальностей преимущественно в ИТ-сфере эти вопросы удается успешно решать.
– Кроме дистанционного взаимодействия использование информационных технологий представляет новые возможности для реализации индивидуальных подходов к формированию образовательных программ, расширению доступности и инклюзивного образования. Расширяется вариативная часть образовательной программы. Например, курсы по выбору можно предлагать уже не потоку студентов, а группе или подгруппе из нескольких человек при сохранении общей экономической эффективности.
Отдельно Вадим Богуш отметил актуальность вопросов, связанных с цифровизацией образовательных процессов:
– Они активно рассматриваются на международном уровне: в цифровой повестке ЕАЭС до 2025 года, в планах Европейской комиссии и многих других документах. В системе высшего образования нашей страны информационные технологии активно внедряются на протяжении последних 25 лет, что находит отражение в основных программных документах.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
1061
Богуш: для уравнения дистанционной формы образования с очной и заочной уже подготовлена технологическая и методическая база
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter