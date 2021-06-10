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  2. Богуш: для уравнения дистанционной формы образования с очной и заочной уже подготовлена технологическая и методическая база

Богуш: для уравнения дистанционной формы образования с очной и заочной уже подготовлена технологическая и методическая база

«В сложной эпидемиологической обстановке прошлого и текущего года вузам удалось гибко перейти на организацию образовательного процесса с расширенным использованием дистанционного взаимодействия». Об этом сегодня во время парламентских слушаний на тему “Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования” рассказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш. Он отметил, что с учетом накопленного опыта система высшего образования нашей страны в целом успешно справилась с обеспечением качественного уровня образования при таком формате работы:


– В текущем году более 90 процентов вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии, в том числе в дневной форме получения образования. При этом более половины студентов в той или иной степени используют такие технологии в текущей деятельности. Наш опыт показывает, что для введения дистанционной формы как самостоятельной формы получения высшего образования наравне с заочным и очным образованием, что предусмотрено новой редакцией Кодекса об образовании, уже сформирована необходимая технологическая и методическая база.

Ректор БГУИР подчеркнул, что актуальными вопросами являются обоснованность и эффективность использования дистанционного образования и обеспечение качества обучения. При этом, по его словам, для ряда специальностей преимущественно в ИТ-сфере эти вопросы удается успешно решать.

–  Кроме дистанционного взаимодействия использование информационных технологий представляет новые возможности для реализации индивидуальных подходов к формированию образовательных программ, расширению доступности и инклюзивного образования.  Расширяется вариативная часть образовательной программы. Например, курсы по выбору можно предлагать уже не потоку студентов, а группе или подгруппе из нескольких человек при сохранении общей экономической эффективности. 


Отдельно Вадим Богуш отметил актуальность вопросов, связанных с цифровизацией образовательных процессов:

– Они активно рассматриваются на международном уровне: в цифровой повестке ЕАЭС до 2025 года, в планах Европейской комиссии и многих других документах. В системе высшего образования нашей страны информационные технологии активно внедряются на протяжении последних 25 лет, что находит отражение в основных программных документах.

Фото: архив БЕЛТА
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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