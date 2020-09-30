Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить около 5,8 миллиарда долларов

Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить около 5,8 миллиарда долларов

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания по итогам года может составить около $ 5,8 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на XXX Международной специализированной выставке "Белагро".


"В целом за семь месяцев текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания увеличился на 6,5%, поставлено товаров на сумму $ 3,2 млрд. Мы планировали закончить год с темпом роста более 4%, пока этот показатель даже опережаем, поэтому по итогам года в планах достичь суммы $ 5,7–5,8 млрд", – сказал Алексей Богданов.

По словам представителя Минсельхозпрода, диверсификация экспорта остается одним из стратегических направлений. "Белорусское продовольствие в январе – июле поставлялось в 101 страну (в прошлом году за этот период было 92 страны). Эта работа будет продолжаться и дальше", – подчеркнул он.

Что касается России, в текущем году в эту страну экспортировано продукции на сумму $ 2,4 млрд. "Доля сохраняется достаточно высокой – 75%. Это наш основной партнер, мы будем и дальше расширять и углублять сотрудничество с Российской Федерацией, выстраивать конструктивные торгово-экономические отношения, так как белорусские товары пользуются большой популярностью в регионах РФ", – пояснил Алексей Богданов.

Говоря о Китае, эксперт отметил, что много предприятий мясной, рыбной отрасли открыты для поставок в КНР, также сертифицированы почти все предприятия молочной отрасли. По итогам работы за семь месяцев нынешнего года экспорт в этот регион составил $ 135 млн. "Каждый год китайское направление росло в разы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то объем экспорта в КНР увеличился в 2,7 раза. Драйвером роста стали молочные и мясные продукты. Например, поставки мясной продукции (говядина и мясо птицы) выросли в четыре раза, молочной  – вдвое", – отметил он.

Кроме того, из Беларуси в Китай поставляются льноволокно, рапсовое масло, кондитерские изделия, алкогольные напитки. "В перспективе мы хотим нарастить как объемы поставок, потому что рынок КНР глобальный и очень большой, так и расширить ассортимент. Особый упор будем делать на те товары, которые непосредственно попадают на полки магазинов", – добавил Алексей Богданов.

По его словам, пандемия COVID-19 особо не повлияла на экспорт. "В самый разгар пандемии мы испытывали небольшие трудности с прохождением границ, а также с большим контролем. Это естественно. Все участники рынка к этому относились с пониманием. Мы заранее увеличили сроки заказа и подачи заявок на предприятия от наших партнеров, поэтому значительных проблем не почувствовали", – констатировал он.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Татуированному учителю запретили работать с дошкольниками
Ректор ВГМУ: нужен пересмотр типовых программ
Финал серии Гран-при по фигурному катанию перенесен
Международный союз конькобежцев принял решение о переносе двух этапов Кубка мира по шорт-треку
Назван витамин, при дефиците которого может развиться онкология
Студенты БГМУ имеют широкие возможности для саморазвития - Рубникович
Стрим-спектакль «Красотки» в драмтеатре в Молодечно
Усовершенствовано законодательство в сфере стандартизации и оборота оружия в Беларуси
И снова вверх! Витебский Центр по прыжкам на батуте проводит юбилейный турнир памяти Валерия Вагеля
Очередное заседание Совета ЕЭК пройдет 1 октября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Размышления у французского окна
Профсоюзные активисты должны знать все механизмы и подходы, чтобы помочь людям отстоять их трудовые права - Орда
Гречка и рапсовое масло включены в ассортиментные перечни товаров для магазинов
На Гомельщине пять человек отравились грибами
В Лиде состоялся республиканский семинар с участием министра юстиции Олега Слижевского
Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление командира столичного ОМОНа
Футболисты "Немана" стали последними участниками 1/8 финала Кубка Беларуси
В 2023 году в Беларуси планируют ввести резидентуру
В Беларуси могут создать мясо-молочную ассоциацию
Современную лабораторию метрологии открыли в ГГТУ имени П.О.Сухого
Сотрудница посольства США в Киеве погибла из-за травмы головы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как до жирафа
Под Гомелем взорвали аварийный мост
Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить около 5,8 миллиарда долларов
Чем удивили суперфиналисты республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
В Гомеле милиция ищет поджигателя остановки общественного транспорта
Руководитель БелТПП об итогах Форума регионов Беларуси и России: плюс в том, что мы отказались от жестких ограничительных мер в период пандемии
Тестовая зона 5G появилась в «Великом камне»
Учащаяся Мирского колледжа написала гимн для республиканского конкурса профмастерства
В Минске впервые пройдет форум по развитию электромобильности
Военнослужащие подарили воспитанникам Андреевского детского дома интерактивную панель
В столице завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида заморская, тутбаеподобная
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Австрии
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Савиных о конфликте в Нагорном Карабахе: есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают
Беларусь с 1 октября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
В Беларуси установлены льготы по оплате питания для дошкольников
Минздрав: продолжительность жизни женщин в Беларуси увеличилась до 78 лет
Беспилотники, измерительные комплексы, робототехника: что представили на выставке и ярмарке инновационных разработок
Парижанка нашла в своей квартире 500 тысяч евро
Во время реабилитации после перенесенного коронавируса поможет гирудотерапия
Ржавский детский сад – базовая школа Бешенковичского района стала участником программы «Учитель для Беларуси»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Заповедник гоблинов
Мужчина собирал яблоки в саду и наткнулся на два снаряда времен войны
Задержан минчанин, который перекрывал движение и распылял газ в милицейском авто
Завтра лучших представителей социальной службы наградят за работу с пожилыми в период эпидемии COVID-19
Авторы
СКАНИРУЙТЕ