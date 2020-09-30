Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить около 5,8 миллиарда долларов

, – сказал Алексей Богданов.По словам представителя Минсельхозпрода, диверсификация экспорта остается одним из стратегических направлений., – подчеркнул он.Что касается России, в текущем году в эту страну экспортировано продукции на сумму $ 2,4 млрд. ", – пояснил Алексей Богданов.Говоря о Китае, эксперт отметил, что много предприятий мясной, рыбной отрасли открыты для поставок в КНР, также сертифицированы почти все предприятия молочной отрасли. По итогам работы за семь месяцев нынешнего года экспорт в этот регион составил $ 135 млн., – отметил он.Кроме того, из Беларуси в Китай поставляются льноволокно, рапсовое масло, кондитерские изделия, алкогольные напитки., – добавил Алексей Богданов.По его словам, пандемия COVID-19 особо не повлияла на экспорт., – констатировал он.