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Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить 6 миллиардов долларов

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания по итогам года может составить 6 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.


– В первом квартале текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания увеличился на 5,3 процента, поставлено товаров на сумму 1,5 миллиарда долларов. Плановый показатель предусматривал рост на 1,5 процента. Нашим аграриям удалось превысить эту планку. Дополнительный объем выручки – почти 74 миллиона долларов к первому кварталу 2020 года, – сказал Алексей Богданов.

Объем экспорта молочной продукции вырос на 107,2 процента и превысил 1,2 миллиона тонн. 

– Выросли поставки масла животного на 8,6, сыров – на 11,4, творога – на 0,4, сухого обезжиренного молока – 8,7, сухого цельного молока – почти на 36 процентов. На 15 процентов увеличились экспортные поставки говядины, свинины, колбасных изделий, готовых изделий из мяса, – сказал Алексей Богданов.

Белорусское продовольствие в январе – марте поставлялось в 88 стран мира (за тот же период прошлого года – в 83 страны). Что касается России, то ее доля в поставках белорусской продукции снизилась на 3,4 процента и составила 73,5 процента. 

– Это говорит о том, что продолжается работа по диверсификации наших рынков сбыта, активно работаем на дальнее зарубежье. Доля стран СНГ (без учета России) – 12 процентов, стран дальнего зарубежья – 14,5 процента, – пояснил Алексей Богданов.

Говоря о Китае, заместитель министра отметил, что экспорт белорусской сельхозпродукции в первом квартале вырос на 87,7 процента. Поставки в страны Евросоюза выросли на 38,4 процента, Азии и Океании – на 70 процентов, Америки и Карибского бассейна – на 82,6 процента, Африки – на 78,3 процента. 

В текущем году планируется выйти на поставки в размере 6 миллиардов долларов, к 2025 году – 7 миллиардов долларов. 

Фото: архив БЕЛТА
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