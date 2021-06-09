Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов не считает серьезной угрозой возможное введение Евросоюзом санкций в отношении поставок белорусского продовольствия. Об этом он сказал сегодня журналистам на Белорусско-азиатском форуме, проходившем в посольстве Беларуси в Москве, пишет БЕЛТА.
"Мы не потеряли никакой рынок, слава богу, пока у нас все хорошо, – так отреагировал Алексей Богданов на вопрос об угрозе санкций со стороны Евросоюза. – Европейский рынок занимает у нас небольшую долю, мы легко заменим его поставками на рынки в другие регионы".
По его словам, одним из таких альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, он сообщил, что только за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года Беларусь увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60 процентов.
Фото: БЕЛТА
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Богданов: Беларусь сможет быстро заменить экспорт продовольствия в Евросоюз поставками на другие рынки
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