Такое мнение высказала первый замминистра здравоохранения Елена Богдан на Международном форуме «ТИБО-2021».
– Информационные технологии влияют на жизнь не только в период закрытия границ, но и в связи с тем, что во время пандемии были значительно ограничены передвижения людей. Мы привыкли к тому, что собирались на семинары, консультировали пациентов, вели активную профессиональную жизнь. Когда случилась пандемия, мы оказались перед выбором новых технологий для общения и повышения квалификации наших специалистов. Первое – это наши виртуальные семинары: за короткий срок нам пришлось переучить в инфекционистов терапевтов, пульмонологов, гинекологов... Естественно, это обмен опытом со специалистами из-за рубежа. Работали интересные группы, которые набирали материал и переводили на несколько языков – в том числе и наши специалисты делились наработками с мировым сообществом. Очевидно, что к эпидемии не была готова ни одна страна. Нам пришлось пересматривать отношения с пациентами, мы создали колл-центры, специалисты которых дозванивались пациентам и уточняли состояние здоровья, корректировали лечение. Это все подталкивает нас к развитию телемедицины.
По словам замминистра, вчера на «ТИБО-2021» было интересное мероприятие, где госорганы делились своими наработками и продемонстрировали, что сегодня доступно потребителям в онлайн-формате.
– Главное, что мы тоже смогли поделиться нашими наработками в рамках электронного здравоохранения. У нас был стенд "Здоровая поликлиника" – с помощью ИТ пытаемся оптимизировать процессы логистики в учреждениях здравоохранения, исключить лишние посещения, длительное время ожидания, выстроить эффективную коммуникацию "врач –пациент". Кроме того, у нас новая технология электронного рецепта, которая тоже невозможна без централизованных сервисов страны.
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Богдан: систему здравоохранения невозможно представить без информационных технологий
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