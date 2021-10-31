Богдан: приоритетной сейчас является вакцинация против коронавирусной инфекции

Это в эфире программы “Контуры” на телеканале ОНТ подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.
- Сочетание вакцинации против гриппа и ревакцинации [против COVID-19] разрешено приказом Министерства здравоохранения. Конечно, для людей, у которых имеются хронические заболевания и которые перенесли тяжело коронавирусную инфекцию, необходимо развести эти прививки как минимум на две недели. Если делать выбор, то приоритетной сейчас является вакцинация против коронавирусной инфекции, - отметила Елена Богдан.
Вместе с тем она напомнила, какой препарат можно выбрать для ревакцинации против коронавируса.
- Вакцинированные “Спутником V” или китайским препаратом, люди старше 60 лет, пациенты, имеющие хронические заболевания, и молодые люди могут быть ревакцинированы “Спутником V” или “Спутником Лат”. В каждой конкретной ситуации препарат должен порекомендовать лечащий доктор. Возможно, доктор посоветует сменить вакцину, - обратила внимание Елена Богдан.
- “Спутник V” доказал свою эффективность. Она по-прежнему превышает 92-93 процента, - заключила она.