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  2. Богдан: приоритетной сейчас является вакцинация против коронавирусной инфекции

Богдан: приоритетной сейчас является вакцинация против коронавирусной инфекции

Это в эфире программы “Контуры” на телеканале ОНТ подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.


- Сочетание вакцинации против гриппа и ревакцинации [против COVID-19] разрешено приказом Министерства здравоохранения. Конечно, для людей, у которых имеются хронические заболевания и которые перенесли тяжело коронавирусную инфекцию, необходимо развести эти прививки как минимум на две недели. Если делать выбор, то приоритетной сейчас является вакцинация против коронавирусной инфекции, - отметила Елена Богдан.

Вместе с тем она напомнила, какой препарат можно выбрать для ревакцинации против коронавируса.

- Вакцинированные “Спутником V” или китайским препаратом, люди старше 60 лет, пациенты, имеющие хронические заболевания, и молодые люди могут быть ревакцинированы “Спутником V” или “Спутником Лат”. В каждой конкретной ситуации препарат должен порекомендовать лечащий доктор. Возможно, доктор посоветует сменить вакцину, - обратила внимание Елена Богдан.

- “Спутник V” доказал свою эффективность. Она по-прежнему превышает 92-93 процента, - заключила она.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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