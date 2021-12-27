Богдан: поправки в Конституцию позволят в будущем сохранить сбалансированность органов госуправления

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Она отметила, что с действующей Конституцией Беларусь прожила довольно длительное время. Одна из важных особенностей этого Основного Закона – наделение Главы государства широкими полномочиями. Однако изменившиеся условия диктуют необходимость внести изменения и дополнения в Конституцию, убеждена глава комитета.– подчеркнула Елена Богдан.