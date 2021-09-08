Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться

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, - подчеркнула замминистра здравоохранения.Говоря про коронавирус, она отметила, что рост заболеваемости сейчас вполне ожидаем. Она сделала отсылку ко вчерашнему заявлению ВОЗ о том, что мир находится на определенном плато по заболеваемости COVID-19, но это плато высоких цифр.- пояснила она.Елена Богдан подчеркнула, что за лето система здравоохранения Беларуси подготовилась к возможной новой волне коронавируса. Она рассказала, что увеличились запасы необходимых препаратов и СИЗов, выросло количество точек подачи кислорода.- добавила представитель ведомства.Она также добавила, что в последнее время центральные районные, городские больницы Минска и областных центров работали на оказание плановой медицинской помощи.- сказала она.Елена Богдан не стала давать прогнозы касаемо дальнейшего развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Она указала на то, что вирус очень непредсказуем в плане привычных эпидемиологических законов.- заключила она.