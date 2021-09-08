Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться

Грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает БЕЛТА.
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- У нас почти ежедневно идет мониторинг вирусов, которые есть в нашей стране. Грипп сегодня не циркулирует, но это не значит, что нам не нужно к нему готовиться. Минздрав закупил вакцину против гриппа. Нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с прививочной кампанией против COVID-19. По прогнозам наших эпидемиологов и инфекционистам, следует подготовиться к возможному появлению гриппа, - подчеркнула замминистра здравоохранения.
Говоря про коронавирус, она отметила, что рост заболеваемости сейчас вполне ожидаем. Она сделала отсылку ко вчерашнему заявлению ВОЗ о том, что мир находится на определенном плато по заболеваемости COVID-19, но это плато высоких цифр.
- У нас сейчас нет такого плато высоких цифр, но мы видим увеличение заболеваемости. Это ожидаемо - появился штамм дельта, - пояснила она.
Елена Богдан подчеркнула, что за лето система здравоохранения Беларуси подготовилась к возможной новой волне коронавируса. Она рассказала, что увеличились запасы необходимых препаратов и СИЗов, выросло количество точек подачи кислорода.
- Медицинский персонал сумел отдохнуть за время, когда в стране наблюдался невысокий уровень заболеваемости, - добавила представитель ведомства.
Она также добавила, что в последнее время центральные районные, городские больницы Минска и областных центров работали на оказание плановой медицинской помощи.
- В этом и заключается особенность нашей системы здравоохранения, что даже при высокой заболеваемости не было проблем с оказанием плановой медпомощи нуждающимся, - сказала она.
Елена Богдан не стала давать прогнозы касаемо дальнейшего развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Она указала на то, что вирус очень непредсказуем в плане привычных эпидемиологических законов.
- Наша задача - обеспечить готовность системы, - заключила она.