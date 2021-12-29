Богдан: двойные стандарты, которые применялись в отношении Беларуси, сегодня продемонстрированы всему миру

Таким мнением председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан поделилась в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
Елена Богдан. Архивное фото
Одной из тем, которая поднималась в эфире программы, стал кризис с беженцами на белорусско-польской границе. Эксперты задались вопросом, чему он нас научил.
– Самое главное – тому, что двойные стандарты, которые применялись в отношении Беларуси, сегодня продемонстрированы всему миру. Это первое, – сказала Елена Богдан. – Второе – международным правоохранительным организациям по защите прав человека абсолютно все равно, что происходит с людьми, которые не являются гражданами стран Запада.
Спикер добавила:
– Да, они (представители международных организаций. – Прим. ред.) приезжали сюда, но приезжали [на границу] только с нашей стороны. И сколько пришлось приложить усилий, чтобы их позвать! Белорусский союз женщин, Красный Крест – мы же начали говорить им: приедьте, посмотрите, мы готовы помочь организовать гуманитарный коридор…
Гостья программы задалась вопросом, почему представителей международных организаций не пустили к участку границы, где были беженцы, с польской стороны. Причина, по мнению Елены Богдан, заключается в том, что полякам «наверное, есть что скрывать, что нельзя показывать».
Напомним, ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко, бежавший в Беларусь, в подробностях рассказал о зверствах польских пограничников. Его интервью «СБ. Беларусь сегодня» можно почитать здесь.