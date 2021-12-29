Богдан: более половины жителей Минска привиты против COVID-19

Об этом председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан заявила в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
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Ведущий программы отметил: сегодня некоторые специалисты начинают делать робкие прогнозы о том, что в 2022 году мир наконец победит пандемию. Делают они это, опираясь на данные по вакцинации против коронавируса. Коллективный иммунитет становится более основательным. Журналист поинтересовался у Елены Богдан, как она относится к таким прогнозам.
– Вся жизнь с коронавирусом, эти два года показали, что прогнозы – дело абсолютно неблагодарное. Ни один прогноз полностью не сбылся, – подчеркнула эксперт. – Надеяться можно, но нужно и самим не плошать. Справиться с коронавирусом поможет только вакцинация, только создание коллективного иммунитета. Это позволит, условно говоря, перевести этот вирус в разряд сезонных, как у нас сегодня присутствует грипп.
Елена Богдан добавила, что вакцины, которые сегодня есть в нашей стране, доказали свою эффективность. «Во время четвертой волны мы это четко видели», – отметила она.
По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, жители столицы внимают советам медиков и прививаются против COVID-19. В Минске, заявила Елена Богдан, вакцинированы уже около 53% жителей. «Что очень отрадно, более 25% беременных женщин сегодня вакцинированы. Начата вакцинация детей. Люди нас слышат», – резюмировала гостья программы.
Сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Беларуси зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Как уточнил заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, пациенты с «Омикроном» находятся на самоизоляции, госпитализация им не требуется.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил мнение, что мир сможет победить пандемию в 2022 году, если все страны сообща будут идти к цели по вакцинации как минимум 70% населения планеты.