Богдан: более половины жителей Минска привиты против COVID-19

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Ведущий программы отметил: сегодня некоторые специалисты начинают делать робкие прогнозы о том, что в 2022 году мир наконец победит пандемию. Делают они это, опираясь на данные по вакцинации против коронавируса. Коллективный иммунитет становится более основательным. Журналист поинтересовался у Елены Богдан, как она относится к таким прогнозам.подчеркнула эксперт. –Елена Богдан добавила, что вакцины, которые сегодня есть в нашей стране, доказали свою эффективность.отметила она.По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, жители столицы внимают советам медиков и прививаются против COVID-19. В Минске, заявила Елена Богдан, вакцинированы уже около 53% жителей.– резюмировала гостья программы.Сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Беларуси зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Как уточнил заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, пациенты с «Омикроном» находятся на самоизоляции, госпитализация им не требуется.Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил мнение, что мир сможет победить пандемию в 2022 году, если все страны сообща будут идти к цели по вакцинации как минимум 70% населения планеты.