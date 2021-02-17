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  2. Боевики захватили колледж в Нигерии. В заложниках сотни человек

Боевики захватили колледж в Нигерии. В заложниках сотни человек

Вооруженная группа напала на колледж в городе Кагара (запад Нигерии) и похитила сотни студентов и преподавателей, передает ТАСС.


Согласно информации агентства AFP, нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать.

Местная газета Vanguard сообщила, что в результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения. 

Точное число взятых в заложники человек устанавливается.

Фото: pixabay.com
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