Вооруженная группа напала на колледж в городе Кагара (запад Нигерии) и похитила сотни студентов и преподавателей, передает ТАСС.
Согласно информации агентства AFP, нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать.
Местная газета Vanguard сообщила, что в результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения.
Точное число взятых в заложники человек устанавливается.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
574
Боевики захватили колледж в Нигерии. В заложниках сотни человек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter