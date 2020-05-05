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Boeing представил первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила прототип первого реактивного боевого беспилотного самолета с искусственным интеллектом, он создан для ВВС австралийской армии, сообщает пресс-служба компании.


Умный беспилотник Loyal Wingman планируется использовать в качестве самолета огневой поддержки, он должен функционировать в полуавтономном режиме, выполняя команды пилота другого истребителя. В этом его главное отличие от стоящих на вооружении аппаратов, которые управляются дистанционно.

Это первый летательный аппарат, который был спроектирован, разработан и произведен в Австралии за более чем 50 лет, отметили в Boeing.

Будет построено три прототипа, пишет ТАСС. Наземные испытания первого начнутся в ближайшее время, а к концу года планируется перейти к тестовым полетам. На основе этого аппарата будет разработана программа Boeing, предназначенная для глобального оборонного рынка.

Фото: boeing

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