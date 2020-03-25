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Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю текущего года, сообщает Reuters.


Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить краха Boeing и окажут корпорации умеренную финансовую поддержку.

По данным «Рейтер», компания попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле, передает ТАСС. Корпорация якобы планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за пандемии коронавируса решила отложить на май.

Эксплуатация 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф в Эфиопии в 2019 и Индонезии в 2018 году (погибли 157 и 189 человек соответственно). Boeing признал, что на борту разбившихся самолетов произошел сбой в работе системы улучшения маневренности. Выпуск модели был остановлен в декабре 2019 года.

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Фото: РЕЙТЕР
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