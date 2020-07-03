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  2. Boeing больше не будет строить «горбатые» самолеты серии 747

Boeing больше не будет строить «горбатые» самолеты серии 747

Последний борт сойдет с конвейера через два года, сообщает Блумберг.

Компания Boeing завершает производство "горбатого" самолета Boeing 747-8, однако официально это еще не подтверждено. Известно, что последний борт построят в течение двух лет.

Как отмечают аналитики, последняя версия 747-го, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов.

  — С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Being 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, говорит аналитик компании Jeffries Шейла Кахьяогла. Последний заказ на него был принят в 2017 году этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".

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Фото: Рейтер
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