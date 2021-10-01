Бобруйский перевозчик использовал выручку на зарплату в конвертах

Инспекцией МНС по Бобруйску была проведена камеральная проверка общества с ограниченной ответственностью, оказывавшего услуги такси.

Официальный заработок всех водителей организации за 2020 год составил 2 тыс. рублей. Однако инспекцией установлено, что часть выручки, принятой от пассажиров в наличной форме, перевозчик использовал на выплату зарплаты в конвертах. Кроме того, для выплаты неофициального заработка со счета организации снималась выручка, зачисленная с банковских карт пассажиров. Общая сумма неучтенного заработка, выплаченного водителям такси, составила 170 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Субъекту предпринимательства было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить подоходный налог с заработной платы.

Фирма уведомление исполнила: с сумм зарплаты в конвертах исчислен подоходный налог в размере 23 тыс. рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и «Белгосстрах».