В Бобруйске завершилась серия встреч цифрового форума #GBCregions

Сегодня цифровой форум #GBCregions(Государство. Бизнес. Граждане – регионы) собрал в Бобруйске представителей министерств и ведомств, бизнес-сообщества, IT-компаний. Город стал последней площадкой форума в этом году. В Бобруйске насчитывается более 35 промышленных предприятий, поэтому он первым из райцентров пожелал стать площадкой для подобной встречи. Спикеры обсудили вопросы цифровизации промышленности, также внедрения ID-карт, беспилотной техники, развития электронного правительства, защиты персональной информации и основных положений Закона «О защите персональных данных».

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Белорусские облачные технологии» Андрей Агеенко отметил, что тематика каждого регионального форума выбирается исходя из тех особенностей, которые есть в регионе:

– В Могилеве 14 декабря мы говорили про промышленность, логистику и транспорт. В Бобруйске также обсуждаем вопросы промышленности: как цифровизация попадает в эту отрасль, какие есть тренды. Форум в Бобруйске – логическое окончание серии семинаров, которые проходили в областных городах. Надеемся, что в будущем году к таким мероприятиям подключатся и другие районные центры.

По словам председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева, город стал первым районным центром, который принял у себя масштабный форум:

– С тем потенциалом, который сегодня имеется в городе, мы должны учиться, как защищать информационные порталы, цифровые данные от кибератак. Именно поэтому форум позволит узнать нашим сотрудникам много нового. Руководители предприятий должны понимать, что мы не стоим на месте: жизнь развивается, довольно быстро идет цифровизация. Эта площадка позволит найти много новых и полезных знакомств.

В числе значимых цифровых технологий, которые внедряются в мировой промышленности, – роботы, искусственный интеллект, большие данные, цифровой двойник, промышленный интернет-вещей и другие. Преимущества же использования таких технологий очевидны: повышение производительности труда, снижение затрат, повышение качества продукции, эффективности бизнес-процессов и безопасности производств.

По мнению председателя Бобруйского райисполкома Александра Студнева, главная задача в сфере цифровизации, которая стоит перед руководителями – защита персональных данных:

– Также защита информации, которой обладают наши предприятия. То, что мы имеем, может быть интересно другой стороне, которая заинтересована в ее получении в обход всех законных норм и правил.

Организаторами региональных форумов выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.