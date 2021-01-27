Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед сегодня совершил рабочую поездку в город Чорлу (турецкая провинция Текирдаг). Об этом сообщили корреспонденту sb.by в генконсульстве.
«На очередной встрече с мэром Чорлу Ахметом Сарыкуртом в ответ на декабрьскую инициативу турецкой стороны передано предложение Бобруйского горисполкома об установлении побратимских отношений. Стороны условились о дальнейшем порядке взаимодействия на межрегиональном направлении», – рассказали в посольстве.
В тот же день белорусский дипломат вместе с делегацией ОАО «8 Марта» посетил несколько станкостроительных заводов Чорлу для проведения деловых переговоров.
Фото: pixabay.com
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Бобруйск намерен установить побратимские отношения с турецким городом Чорлу
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