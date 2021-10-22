Бобруйчанин после употребления сушеных мухоморов повредил машины

Инцидент произошел утром 8 октября на улице Интернациональной в Бобруйске. 20-летний парень выбежал на проезжую часть и повредил головой лобовое стекло у остановившейся на светофоре маршрутки, у другой машины – фару. Водители вызвали милицию. Следователь и эксперт осмотрели место происшествия, назначены экспертные исследования, допрошены подозреваемый и свидетели.Парень рассказал, что в интернете ему попалась информация о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов. Он решил проверить это на практике. Собрав в ближайшем лесу около 5 кг ядовитых грибов, бобруйчанин дома загрузил ими сушилку для овощей. Затем, как рекомендовали в сети, стал принимать мухоморы в малых дозах. Так как он ничего не почувствовал, решил увеличить дозировку.– уточнила официальный представитель ведомства.Действия бобруйчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Вину фигурант признал. Ущерб возместил. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.