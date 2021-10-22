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Бобруйчанин после употребления сушеных мухоморов повредил машины

Житель Бобруйска, употребив сушеные мухоморы, повредил автомобили. Об этом в эфире "Радио-Минск" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.


Инцидент произошел утром 8 октября на улице Интернациональной в Бобруйске. 20-летний парень выбежал на проезжую часть и повредил головой лобовое стекло у остановившейся на светофоре маршрутки, у другой машины – фару. Водители вызвали милицию. Следователь и эксперт осмотрели место происшествия, назначены экспертные исследования, допрошены подозреваемый и свидетели. 

Парень рассказал, что в интернете ему попалась информация о повышении иммунитета с помощью сушеных мухоморов. Он решил проверить это на практике. Собрав в ближайшем лесу около 5 кг ядовитых грибов, бобруйчанин дома загрузил ими сушилку для овощей. Затем, как рекомендовали в сети, стал принимать мухоморы в малых дозах. Так как он ничего не почувствовал, решил увеличить дозировку. 

– Эффект оказался неожиданным: как все происходило тем утром, парень не помнит. Разобраться в случившемся помог автомобильный видеорегистратор, – уточнила официальный представитель ведомства. 

Действия бобруйчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Вину фигурант признал. Ущерб возместил. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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