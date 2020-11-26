22-летний житель Бобруйска предлагал землякам деньги в долг уже известным способом. Кредитополучатели покупали на свое имя в рассрочку в магазине телефоны и аксессуары, а «ростовщик» сразу же выкупал у них все это по заниженной стоимости. Он занимался предпринимательской деятельностью незаконно, без государственной регистрации.
В пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области рассказали подробности.
Гаджеты и аксессуары молодой человек продавал через интернет. С июля по сентябрь этого года он получил незаконный доход от реализации мобильных телефонов iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, наушников AirPods на общую сумму 1300 рублей.
Нарушения установили сотрудники инспекции МНС по Бобруйску, к которым информация поступила из правоохранительных органов. Материалы проверки уже направлены в суд.
В налоговой напомнили, что за незаконную предпринимательскую деятельность нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
Фото: pixabay.com
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Бобруйчанин незаконно торговал мобильниками и аксессуарами
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