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Боб Дилан продал права на все свои песни

Теперь композициями американского музыканта будет владеть Universal Music Publishing Group, передает РИА Новости.


Компания приобрела права на более чем 600 песен, которые Боб Дилан написал за почти 60 лет. Сколько стоило это музыкальное достояние, не сообщается, хотя разные СМИ называют девятизначные цифры.

Напомним, достижения Боба Дилана в культуре были признаны Нобелевской премией по литературе в 2016 году. Музыкант и поэт получил награду «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

Фото: AP
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