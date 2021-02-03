Белорусский национальный технический университет приглашает школьников на профориентационное тестирование онлайн. Ребята смогут получить профессиональную консультацию о выборе будущей профессии с учетом их способностей, интересов и личностных особенностей, сообщает пресс-служба университета.
Итоги тестирования представят собой графический шкальный профиль, перечень наиболее подходящих школьнику профессий, развернутые интерпретации результатов. С учетом этой информации школьники смогут определить подходящий им профиль и выбрать будущую сферу деятельности.
– Для участия в онлайн-тестировании необходимо направить запрос на электронную почту prof@bntu.by. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (017) 292-83-16, – объяснили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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БНТУ приглашает учащихся 8–11-х классов пройти профориентационное тестирование онлайн
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