БНТУ предложил абитуриентам подготовиться к ЦТ с помощью видеороликов

В Белорусском национальном техническом университете предложили абитуриентам вариант подготовки к предстоящему централизованному тестированию с помощью видеороликов, подготовленных силами вуза.





— Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования БНТУ запускает серию видеороликов для подготовки к централизованному тестированию, — говорится в сообщении на новостном портале университета. — Для подачи документов в БНТУ на большинство специальностей необходимо получить сертификаты по русскому/белорусскому языку, математике и физике. Именно по этим предметам мы и готовим серию образовательных видеороликов.

Несколько роликов уже выложены в открытый доступ. В первом из них представитель вуза знакомит аудиторию с правописанием окончаний имен существительных в русском языке. Кроме того, планируется рассмотреть темы «Склонение числительных», «Построение предложений с деепричастным оборотом», «Разряды имен прилагательных по значению», «Правописание окончаний и суффиксов глаголов и деепричастий». Еще два ролика посвящены математике. Первая тема — построение сечений многогранников, вторая — решение задач на проценты с составлением двойной пропорции. В последующих видео планируется знакомить абитуриентов с методом площадей, линейными уравнениями в целых числах с двумя переменными, графическим методом решения текстовых задач и геометрическими задачами с дополнительными построениями.

— Кроме математики и русского языка многие абитуриенты на ЦТ сдают и физику, — напомнили в БНТУ. — Для этого предмета также предусмотрены образовательные ролики по следующим тематикам: «Графические методы решения задач по кинематике», «Движение тел под действием силы тяжести», «Движение связанных тел» и «Расчет работы идеального газа в замкнутых циклах, содержащих изотерму».

В БНТУ предложили будущим абитуриентам поделиться мнением о новом формате подготовки, предложить новые темы для подробного разбора.

Кроме того, БНТУ в апреле организует 10 дней открытых дверей в онлайн-режиме для будущих абитуриентов и их родителей, чтобы подробно рассказать о каждом факультете и университете в целом.

— Каждый день (кроме субботы и воскресенья) с 13 по 24 апреля в 19.00 мы будем ждать на нашем YouTube-канале, где и будут проходить трансляции, — проинформировали в вузе. — Позже все эфиры можно будет посмотреть в записи в любое удобное время.