БНТУ планирует принять на бюджет 2992 абитуриентов

обратил внимание Андрей Cафонов.Он также отметил, что существенно правила приема не изменились.уточнил ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ.Отмечается, что вуз будет проводить набор на новые специальности: "инновационная техника для строительного комплекса", "промышленный дизайн" с двумя направлениями – "промышленный дизайн транспортных средств" и "промышленный дизайн производственного оборудования", а также новое направление специальности "инновационная техника для строительного комплекса – "управление подразделениями инженерных войск".