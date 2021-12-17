БНБК совершила первую биржевую экспортную сделку

В пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи сообщили, что раньше Белорусская национальная биотехнологическая корпорация использовала биржевую площадку исключительно для закупки сырья, а также как дополнительный канал продаж собственной продукции на внутреннем рынке. На экспорт впервые реализовали кормовые добавки (L-лизин сульфат), которые закупила компания из России.

– На бирже аккредитованы свыше 2700 компаний из России, включая крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства. Это потенциальные потребители продукции БНБК, в том числе таких востребованных в животноводстве кормовых добавок, как L-лизин сульфат. Совершенная сделка стала первым опытом работы корпорации на биржевых торгах в качестве экспортера, до этого компания реализовывала только внутри страны комбикорма, премиксы, фуражное зерно, покупала подсолнечный шрот и кукурузу. В ближайшее время планируем провести работу с покупателями продукции глубокой переработки зерна, причем не только в России, но и на других рынках. Рассчитываем, что это поможет БНБК активизировать экспорт, – подчеркнули в БУТБ.

По итогам 11 месяцев 2021 года экспорт продукции АПК через БУТБ вырос на 56 процентов – до 126 миллионов рублей. Наибольший объем сделок пришелся на рапсовое масло, мясо-молочную продукцию и кожевенные изделия.