БМЗ договорился с российскими потребителями о поставке металлопродукции в следующем году

Традиционно рынок РФ играет важную роль в структуре сбыта БМЗ. По оперативным данным работы за январь –октябрь 2020 года, сюда было реализовано более 245 тысяч тонн металлопродукции, что составляет около 15% от общего объема экспорта завода. В текущем году предприятие отгружало в Россию 11 видов выпускаемой металлопродукции. Ключевые позиции занимают арматура, трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Отгрузки арматуры, к слову, в натуральном выражении увеличились более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.Проведенные в рамках «Металл-Экспо» встречи и переговоры говорят о заинтересованности российских потребителей в продолжении сотрудничества с БМЗ в 2021 году. Речь идет о реализации различных видов проката, труб и продукции сталепроволочных цехов., – говорится в сообщении.Выставка «Металл-Экспо» является традиционной площадкой, объединяющей поставщиков и потребителей металлопродукции из различных стран. В этом году форум собрал 300 компаний металлургического сектора и смежных отраслей промышленности, на стендах работали порядка 1 тысячи специалистов. С 10 по 13 ноября выставку посетили около 7 тысяч человек.