БМЗ договорился с российскими потребителями о поставке металлопродукции в следующем году

26-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», которая проходила в Москве с 10 по 13 ноября, стала результативной для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». По ее итогам предприятие получило несколько отраслевых наград, а также достигло договоренностей с потребителями на поставку металлопродукции в первом квартале 2021 года, сообщается на официальном сайте предприятия.
Традиционно рынок РФ играет важную роль в структуре сбыта БМЗ. По оперативным данным работы за январь –октябрь 2020 года, сюда было реализовано более 245 тысяч тонн металлопродукции, что составляет около 15% от общего объема экспорта завода. В текущем году предприятие отгружало в Россию 11 видов выпускаемой металлопродукции. Ключевые позиции занимают арматура, трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Отгрузки арматуры, к слову, в натуральном выражении увеличились более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Проведенные в рамках «Металл-Экспо» встречи и переговоры говорят о заинтересованности российских потребителей в продолжении сотрудничества с БМЗ в 2021 году. Речь идет о реализации различных видов проката, труб и продукции сталепроволочных цехов.
«Наряду с договоренностями о поставках продукции выставка принесла заводу и несколько отраслевых наград. Так, серебряной медалью конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций была удостоена англоязычная версия разработанного сотрудниками БМЗ справочника-атласа «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2020» признана заводская газета «Металлург»: ее редакция награждена соответствующими кубком и дипломом. Высоко организаторы и участники «Металл-Экспо» оценили и сам стенд Белорусского металлургического завода, который был оформлен с использованием творческих работ художника Леонида Величко, являющегося ветераном труда БМЗ. По итогам выставки завод был отмечен кубком «За лучшую экспозицию» и дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг», – говорится в сообщении.
Выставка «Металл-Экспо» является традиционной площадкой, объединяющей поставщиков и потребителей металлопродукции из различных стран. В этом году форум собрал 300 компаний металлургического сектора и смежных отраслей промышленности, на стендах работали порядка 1 тысячи специалистов. С 10 по 13 ноября выставку посетили около 7 тысяч человек.
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БМЗ договорился с российскими потребителями о поставке металлопродукции в следующем году
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ