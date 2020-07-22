BMW столкнулся с мотоциклом в Минске

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 31-летний водитель машины BMW ехал по местному проезду МКАД со стороны микрорайона Степянка в направлении проспекта Независимости. При встречном разъезде с мотоциклом Honda водитель BMW столкнулся с байком.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого есть препятствие для дорожного движения, должен уступить дорогу.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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