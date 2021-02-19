Компания BMW отзывает 430 тысяч транспортных средств третьей серии в Германии. В автомобилях существует риск возгорания, передает РИА Новости.
Об опасной проблеме стало известно еще в 2017 году. В машинах с датой производства с июля 2004-го по июнь 2012-го может произойти короткое замыкание, оплавление контактов или даже возгорание, в том числе у припаркованных транспортных средств.
Отзываемые машины должны отправить на ремонт в мастерские. Затронуты модели с кодом E90–E93.
Фото: pixabay.com
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BMW отзывает в Германии 430 тысяч автомобилей
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