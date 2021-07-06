Компания BMW разместила первое изображение купе второй серии в топовой модификации M Performance. Автомобиль на снимке скрыт в фирменном для будущей модели фиолетовом освещении, но, несмотря на это, некоторые детали транспортного средства можно рассмотреть путем регулировки яркости снимка, передает Motor.ru.
Увидеть подробности дизайна будущей спортивной модификации «двойки» на официальном изображении практически невозможно. Но если увеличить яркость снимка, на переднем левом крыле купе появится фирменный логотип M Performance. Вместе с тем фото дает частичное представление о внешнем виде рельефного капота, развитого бампера и колесных дисков, напоминающих 20-дюймовые 787, которые также предлагаются для обновленных X3/X4.
Известно, что в версию M240i xDrive установят трехлитровую рядную «шестерку» с отдачей 274 лошадиные силы, восьмидиапазонный «автомат» ZF. Новинка также будет иметь полный привод и дифференциал повышенного трения в задней оси.
Интерьер автомобиля топовой модификации двухдверки будет уникальным за счет спортивного декора и логотипов отделения BMW M.
Официально новый BMW 2 Series представят на британском Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 8 по 11 июля.
Фото: BMW
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BMW опубликовала первое фото нового купе второй серии в топовой модификации M Performance
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