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  2. Bloomberg: стало известно о предварительной договоренности ОПЕК+ и ОАЭ по нефти

Bloomberg: стало известно о предварительной договоренности ОПЕК+ и ОАЭ по нефти

ОАЭ и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сможет увеличить производство нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.


Ранее ОАЭ заявляли, что их базовый уровень, от которого отсчитываются квоты добычи, установлен на слишком низком уровне, и настаивали на его увеличении. Они также предупреждали, что не согласятся с общим планом ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года, если базовый уровень не будет пересмотрен. В Абу-Даби поясняли, что выступают за «безусловное увеличение производства, которое необходимо рынку», однако решение о продлении сделки нужно принимать позже.

Страны – экспортеры нефти и ОАЭ решили повысить базовый уровень, установленный для страны, с нынешних 3,17 млн баррелей в день до 3,65 млн баррелей. Теперь ОАЭ готовы поддержать предложение о продлении сделки до конца 2022 года, уточняет агентство.

Однако эта договоренность должна быть одобрена всеми участниками ОПЕК+ прежде, чем она вступит в силу. Источник Bloomberg утверждает, что следующая встреча по сокращению добычи нефти будет назначена в ближайшее время.

Из-за разногласий внутри ОПЕК+ может возникнуть дефицит нефти, посчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Там уточнили, что если страны в августе будут придерживаться июльского уровня добычи, нефтяной рынок может «значительно сузиться». В МЭА отмечали, что конфликт с ОАЭ произошел в крайне неудачное время, так как запасы нефти, накопленные во время пандемии, уже израсходованы и сейчас находятся на уровне ниже среднего.

Соглашение о сокращении добычи нефти начало действовать 1 мая 2020 года, оно предполагало урезание добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Сейчас оно рассчитано на два года, до мая 2022-го, и предусматривает постепенное наращивание добычи нефти.

Фото: Bloomberg
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