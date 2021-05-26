Таким мнением поделился с "СБ. Беларусь сегодня" по итогам встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления блогер, предприниматель Юрий Терех:
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– Многое было сказано для понимания ситуации. Уверенность в том, что Беларусь выстоит, была у меня и до этой встречи. Я не сомневался, что мы будем отвечать, не поменяем политику. Это не первый накат на нас – отбивались раньше, отобьемся и сейчас. На нас давят, мы отвечаем. Это без вариантов. Как изначально и говорилось, мы все сделали законно и правильно, в соответствии со всеми международными нормами и нашими соглашениями. Что это использовали как повод для давления, стоило ожидать. Не получилось устроить переворот через улицу – будут пытаться давить экономически. Как бороться? В первую очередь важна экономика. Если выдержим экономическое давление, выдержим и все остальное. Главное – сохранить работоспособность экономики и обеспечить ее рост, чтобы защитить наших граждан. Теперь, в связи с поведением Европы, будем разворачивать наш вектор на восток.
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Блогер: выдержим экономическое давление, выдержим и все остальное
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