Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.
– Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления, которое подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека, – отмечается в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, 2 декабря блогер проводил прямой эфир. Во время стрима выяснилось, что находившаяся в кадре девушка умерла. Не останавливая трансляцию, Станислав вызвал врачей и полицию. Блогер, пусть и странным образом, пытался помочь пострадавшей – он укрывал ее одеялом и тряс. Парень чувствовал, что он виноват в ее смерти. Станислав даже заплакал. Все это время тело девушки было в кадре. Предположительно, сам блогер во время эфира пил спиртное.
Прибывшие медики констатировала смерть девушки. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (объемное скопление крови между оболочками мозга).
В конце декабря суд отправил блогера на два месяца в СИЗО.
Фото: rbc.ru
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Блогер Reeflay получил шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
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