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Блогер показала эффективный способ избавиться от пятен кофе на белой одежде

Блогер Каролина Макколей из Австралии поделилась эффективным методом устранения кофейных пятен со светлой ткани. Соответствующий видеоурок на ее странице в Instagram набрал большое количество лайков и комментариев, сообщает Lenta.ru


В ролике Макколей вылила немного напитка на белую футболку, а затем промокнула его бумажной салфеткой, пока кофе не успел впитаться в ткань. Затем залила одежду кипятком, добавив в воду стакан уксуса и небольшое количество жидкого мыла. После этого она оставила вещь в растворе на полчаса. В конце девушка протерла пятно щеткой и отправила испачканную вещь в стиральную машину.

Пользователи сети восхитились лайфхаком и оставили в комментариях слова благодарности.

Видео: instagram.com/carolina.mccauley
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