Блогер показала эффективный способ избавиться от пятен кофе на белой одежде

В ролике Макколей вылила немного напитка на белую футболку, а затем промокнула его бумажной салфеткой, пока кофе не успел впитаться в ткань. Затем залила одежду кипятком, добавив в воду стакан уксуса и небольшое количество жидкого мыла. После этого она оставила вещь в растворе на полчаса. В конце девушка протерла пятно щеткой и отправила испачканную вещь в стиральную машину.
Пользователи сети восхитились лайфхаком и оставили в комментариях слова благодарности.
Видео: instagram.com/carolina.mccauley