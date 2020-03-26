Близкий друг Лещенко рассказал о состоянии певца

Юморист Владимир Винокур отметил, что результаты теста Лещенко на коронавирус еще не готовы, и попросил не нагнетать обстановку вокруг состояния народного артиста, сообщает Woman.ru.

Лев Лещенко находится в реанимации в российской больнице, и, как сообщают СМИ, его состояние крайне тяжелое. Более того, у артиста подтвердился анализ на коронавирус. Однако лучший друг Лещенко Владимир Винокур это опровергает.

— Я бы знал первый, а у меня такой информации нет, хотя я все время на связи и с Левой, и с его женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет, — отметил Винокур.

По его словам, Лещенко остается в реанимации на аппарате ИВЛ.