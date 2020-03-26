Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Близкий друг Лещенко рассказал о состоянии певца

Близкий друг Лещенко рассказал о состоянии певца

Юморист Владимир Винокур отметил, что результаты теста Лещенко на коронавирус еще не готовы, и попросил не нагнетать обстановку вокруг состояния народного артиста, сообщает Woman.ru.

Лев Лещенко находится в реанимации в российской больнице, и, как сообщают СМИ, его состояние крайне тяжелое. Более того, у артиста подтвердился анализ на коронавирус. Однако лучший друг Лещенко Владимир Винокур это опровергает.

 Я бы знал первый, а у меня такой информации нет, хотя я все время на связи и с Левой, и с его женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет отметил Винокур.

По его словам, Лещенко остается в реанимации на аппарате ИВЛ.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В центре внимания — жизнь регионов: Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Ошмяны
В Правительстве рассматривают комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики. Возможно, его внесут Президенту на этой неделе
Врач из Гомеля запустила онлайн-челлендж #вируснамыло
В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение»
Китай закупил у России рекордные 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене
Веришь ли ты в мифы об эпилепсии? Тест
Близкий друг Лещенко рассказал о состоянии певца
Садоводы приступили к обработке деревьев на две недели раньше обычного
Молодежь посадит деревья и оцифрует фото в память земляков-героев
Для белорусов в Армении организован прямой рейс «Белавиа»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
В Гомельском районе сегодня сгорел молитвенный дом
Получил 10 тысяч долларов взятки, 8 тысяч пошли на лечение — в суде по "делу банкиров" допросили Кудасова
Запуск нового белорусско-российского спутника запланирован на 2024—2025 годы
МАЗ насмерть сбил человека в Минске
Основные положения Конституции стали темой мартовского этапа проекта "ШАГ"
Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией
В Дзержинском ТЦСОН самостоятельно шьют марлевые повязки
Военнослужащие первого зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО проводят полевой выход
На Гродненщине продолжаются рейды по предупреждению палов сухой растительности
Подписаны учредительные документы о создании открытого парламентского клуба «Парламентский меридиан»
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вирус остановил войну
Авторы
СКАНИРУЙТЕ