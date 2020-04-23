Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о ее лечении

Окружение актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировало сообщения СМИ о лечении актрисы.

В аккаунте, созданном для поддержки актрисы, ее близкие написали, что вынуждены отреагировать на ложную информацию СМИ. Речь идет о препарате "Кейтруда", который якобы принимает Заворотнюк.

«Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем", — говорится в сообщении. Его авторы призвали подписчиков не верить подобной дезинформации и тщательно проверять сведения, которые могут повлиять на их здоровье, пишет РИА Новости.

Информацию о состоянии Заворотнюк в ее окружении по-прежнему не комментируют.

Накануне СМИ сообщили, что врачи выписали Заворотнюк из больницы.

Информация о проблемах со здоровьем у Заворотнюк появилась в августе прошлого года. По слухам, у актрисы рак мозга.