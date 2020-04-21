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  2. Ближе к природе: 21 апреля пройдет электронная ярмарка вакансия для жителей Горецкого района

Ближе к природе: 21 апреля пройдет электронная ярмарка вакансия для жителей Горецкого района

Три нанимателя из Могилевской области 21 апреля примут участие в электронной ярмарке вакансий для жителей Горецкого района, которая пройдет с 14.00 до 15.00 на специализированном сайте государственной службы занятости http://e-vacancy.by.


— Соискатели работ могут пообщаться с потенциальными нанимателями, ознакомиться с информацией о предприятии, ознакомится с вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование, — проинформировали организаторы.

Одна из организаций, предлагающих работу, — ОАО «Молочные горки». Это предприятие пищевой промышленности, основное направление деятельности которого — переработка натурального молока и производство молочных продуктов. Компании требуются главный инженер и инженер-химик.

ГЛХУ «Горецкий лесхоз» на ярмарке вакансий представит 17 рабочих мест — вальщика леса, лесника, начальника пожарно-химической станции и помощника лесничего.

Наконец, третий участник ярмарки вакансий — ОАО «Амкодор-Шклов», предприятие, производящее молочно-мясную продукцию, с развитым производством продукции растениеводства. Оно приглашает на работу ветеринарного врача, главного инженера-энергетика, животновода, инженера по механизации трудоемких процессов, лаборанта химико-бактериологического анализа, оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм, оператора машинного доения, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

Электронная ярмарка вакансий — это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она призвана значительно сократить период поиска работы. Первая электронная ярмарка вакансий прошла в Беларуси в конце 2018 года.

Как сообщает Горецкий райисполком, 23 апреля состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения в режиме аудиосвязи. Позвонив в этот день по телефону 7-88-92 с 14.00 до 15.00, можно будет задать вопросы на тему трудоустройства заместителю начальника управления, начальнику отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома Анжелике Боложко.

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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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