Блины, оладьи, драники и пышки: как приготовить кабачок нескучно

Нескучные рецепты из кабачка

Классические оладьи из кабачков

• Молодые кабачки - 1 штука

• Пшеничная мука - 3 столовые ложки

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Перец черный молотый по вкусу

• Соль по вкусу

• Растительное масло - 70 мл

Блины из кабачков с зеленью

• Кабачки - 450 г

• Кефир - 300 мл

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Пшеничная мука - 300 г

• Соль - 1 чайная ложка

• Сода - ½ чайной ложки

• Подсолнечное масло - 1 столовая ложка

• Зелень - 1 пучок

Дрожжевые пышки с кабачками

• Пшеничная мука высшего сорта - 400 г

• Молоко - 330 мл

• Кабачки - 500 г

• Сухие дрожжи - 2 чайные ложки

• Сахар - ½ чайной ложки

• Соль - 1 чайная ложка

• Чеснок по вкусу

• Укроп по вкусу

• Растительное масло - 3 столовые ложки

• Яйцо куриное - 2 штуки

Драники из кабачков с тертым сыром и чесноком

• Кабачки - 1 штука

• Яйцо куриное - 1 штука

• Чеснок - 1 зубчик

• Тертый сыр - 50 г

• Пшеничная мука - 1 столовая ложка

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

Кабачково-картофельные оладьи с мятой и сыром фета в духовке

• Кабачки - 3 штуки

• Картофель - 2 штуки

• Свежая мята - 2 столовые ложки

• Зеленый лук - 1 пучок

• Сыр фета - 225 г

• Пшеничная мука - 1 столовая ложка

• Яйцо куриное - 1 штука

• Сливочное масло - 25 г

• Оливковое масло - 1 столовая ложка

• Морская соль - по вкусу

• Перец черный молотый - по вкусу

Сладкие оладьи из кабачков и яблок

• Кабачки - 500 г

• Соль на кончике ножа

• Сахар - 150 г

• Растительное масло - 80 мл

• Пшеничная мука - 250 г

• Яйцо куриное - 2 штуки

• Яблоко - 200 г

О том, почему не стоит пропускать сезон кабачков, можно почитать здесь: 5 причин полюбить кабачки

1. В глубокую миску разбить яйца, немного поперчить, посолить и слегка взбить венчиком.2. Кабачок вымыть, обсушить и натереть на крупной терке (если кабачок не молодой – обязательно срезать грубую внешнюю кожуру и удалить семена).3. Добавить натертый кабачок к яичной массе и перемешать. Добавить муку и еще раз хорошо перемешать.4. Обжарить оладьи на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.1. Кабачок натереть на мелкой терке, отжать сок.2. Добавить взбитые яйца, соль, кефир, порубленную зелень и все перемешать.3. Постепенно добавить муку и замесить негустое тесто.4. Добавить подсолнечное масло и соду, перемешать. Дать постоять тесту 20 минут.5. Сформировать блинчик и жарить с обеих сторон до золотистого цвета на хорошо разогретой сковороде.6. Готовый блинчик смазать сливочным маслом или сметаной.1. Молоко подогреть. Отлить 30 мл в отдельную емкость.2. Смешать молоко, соль, яйца, взбить венчиком.3. Добавить муку (можно не просеивать). Перемешать до исчезновения комочков.4. Подготовить дрожжи: в 30 мл теплого молока добавить сахар и дрожжи. Тщательно перемешать и оставить на 10 мин. Затем влить в тесто и оставить подниматься на 40–60 минут в теплом месте.5. Подготовить кабачки: если они молодые, кожицу очищать не требуется, просто натереть на крупной терке.6. После того как тесто увеличится в объеме, добавить кабачки, мелко порубленный чеснок и укроп, тщательно все перемешать.7. Жарить пышки на растительном масле на среднем огне.1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать.3. Жарить драники на растительном масле до румяной корочки.1. Натереть кабачки на крупной терке, откинуть на дуршлаг. Поставить дуршлаг на кастрюлю, в полученную массу добавить 1 чайную ложку соли, оставить кабачки примерно на час для стекания сока.2. Помыть картофель, положить в кастрюлю, немного посолить. Залить кипятком так, чтобы он полностью накрыл картофель, варить на медленном огне 8 минут. Слить воду и остудить картофель, снять кожуру, крупно натереть, положить в большую кастрюлю, посолить, поперчить.3. Через час следует промыть кабачковую массу холодной проточной водой, отжать ее руками, разложить на чистом кухонном полотенце и выдавить остатки сока.4. Соединить кабачки с тертым картофелем, луком, рубленой мятой, натертым сыром фета, взбитым яйцом и тщательно перемешать. Полученную смесь разделить на 6 частей, сделать лепешки.5. Растопить сливочное и оливковое масло, смазать оладьи с обеих сторон. Положить оладьи на противень и выпекать по 15 минут с каждой стороны при 220 градусах.1. Очищаем яблоки и кабачки от кожуры, семян и сердцевин, натираем все на мелкой терке.2. Полученное кабачково-яблочное пюре смешиваем с яйцом, мукой, сахаром, солью, содой на кончике ножа.3. Разогреваем растительное масло на сковороде и аккуратно выкладываем туда ложкой полученное тесто. Обжариваем оладьи в кипящем масле до появления золотистой корочки.