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  2. Блины, оладьи, драники и пышки: как приготовить кабачок нескучно

Блины, оладьи, драники и пышки: как приготовить кабачок нескучно

Даже если вы далеки от выращивания овощей на собственном куске земли, шанс остаться без спелого крупного кабачка в конце лета очень мал. Овощ этот настолько любим и популярен, что искать его специально не нужно. Кабачок найдет вас сам. И тогда возникает вопрос: что же из него приготовить так, чтобы и быстро, и просто, и интересно? С этой задачей вы без труда справитесь благодаря рецептам от eda.sb.by!

Нескучные рецепты из кабачка

Классические оладьи из кабачков 

• Молодые кабачки - 1 штука
• Пшеничная мука - 3 столовые ложки
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Перец черный молотый по вкусу
• Соль по вкусу
• Растительное масло - 70 мл
1. В глубокую миску разбить яйца, немного поперчить, посолить и слегка взбить венчиком.
2. Кабачок вымыть, обсушить и натереть на крупной терке (если кабачок не молодой – обязательно срезать грубую внешнюю кожуру и удалить семена).
3. Добавить натертый кабачок к яичной массе и перемешать. Добавить муку и еще раз хорошо перемешать.
4. Обжарить оладьи на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.

Подробный пошаговый рецепт оладий

Блины из кабачков с зеленью

• Кабачки - 450 г
• Кефир - 300 мл
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Пшеничная мука - 300 г
• Соль - 1 чайная ложка
• Сода - ½ чайной ложки
• Подсолнечное масло - 1 столовая ложка
• Зелень - 1 пучок 
1. Кабачок натереть на мелкой терке, отжать сок.
2. Добавить взбитые яйца, соль, кефир, порубленную зелень и все перемешать.
3. Постепенно добавить муку и замесить негустое тесто.
4. Добавить подсолнечное масло и соду, перемешать. Дать постоять тесту 20 минут.
5. Сформировать блинчик и жарить с обеих сторон до золотистого цвета на хорошо разогретой сковороде.
6. Готовый блинчик смазать сливочным маслом или сметаной.

Подробный пошаговый рецепт блинов

Дрожжевые пышки с кабачками

• Пшеничная мука высшего сорта - 400 г
• Молоко - 330 мл
• Кабачки - 500 г
• Сухие дрожжи - 2 чайные ложки
• Сахар - ½ чайной ложки
• Соль - 1 чайная ложка
• Чеснок по вкусу
• Укроп по вкусу
• Растительное масло - 3 столовые ложки
• Яйцо куриное - 2 штуки 
1. Молоко подогреть. Отлить 30 мл в отдельную емкость.
2. Смешать молоко, соль, яйца, взбить венчиком.
3. Добавить муку (можно не просеивать). Перемешать до исчезновения комочков.
4. Подготовить дрожжи: в 30 мл теплого молока добавить сахар и дрожжи. Тщательно перемешать и оставить на 10 мин. Затем влить в тесто и оставить подниматься на 40–60 минут в теплом месте.
5. Подготовить кабачки: если они молодые, кожицу очищать не требуется, просто натереть на крупной терке.
6. После того как тесто увеличится в объеме, добавить кабачки, мелко порубленный чеснок и укроп, тщательно все перемешать.
7. Жарить пышки на растительном масле на среднем огне.

Подробный пошаговый рецепт пышек

Драники из кабачков с тертым сыром и чесноком

• Кабачки - 1 штука
• Яйцо куриное - 1 штука
• Чеснок - 1 зубчик
• Тертый сыр - 50 г
• Пшеничная мука - 1 столовая ложка
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу 
1. Кабачок очистить от кожицы и натереть на крупную терку, вбить яйцо, хорошо перемешать.
2. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать.
3. Жарить драники на растительном масле до румяной корочки.

Подробный пошаговый рецепт драников

Кабачково-картофельные оладьи с мятой и сыром фета в духовке

• Кабачки - 3 штуки
• Картофель - 2 штуки
• Свежая мята - 2 столовые ложки
• Зеленый лук - 1 пучок
• Сыр фета - 225 г
• Пшеничная мука - 1 столовая ложка
• Яйцо куриное - 1 штука
• Сливочное масло - 25 г
• Оливковое масло - 1 столовая ложка
• Морская соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
1. Натереть кабачки на крупной терке, откинуть на дуршлаг. Поставить дуршлаг на кастрюлю, в полученную массу добавить 1 чайную ложку соли, оставить кабачки примерно на час для стекания сока.
2. Помыть картофель, положить в кастрюлю, немного посолить. Залить кипятком так, чтобы он полностью накрыл картофель, варить на медленном огне 8 минут. Слить воду и остудить картофель, снять кожуру, крупно натереть, положить в большую кастрюлю, посолить, поперчить.
3. Через час следует промыть кабачковую массу холодной проточной водой, отжать ее руками, разложить на чистом кухонном полотенце и выдавить остатки сока.
4. Соединить кабачки с тертым картофелем, луком, рубленой мятой, натертым сыром фета, взбитым яйцом и тщательно перемешать. Полученную смесь разделить на 6 частей, сделать лепешки.
5. Растопить сливочное и оливковое масло, смазать оладьи с обеих сторон. Положить оладьи на противень и выпекать по 15 минут с каждой стороны при 220 градусах.

Подробный пошаговый рецепт оладий

Сладкие оладьи из кабачков и яблок

 • Кабачки - 500 г
• Соль на кончике ножа
• Сахар - 150 г
• Растительное масло - 80 мл
• Пшеничная мука - 250 г
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Яблоко - 200 г
1. Очищаем яблоки и кабачки от кожуры, семян и сердцевин, натираем все на мелкой терке.
2. Полученное кабачково-яблочное пюре смешиваем с яйцом, мукой, сахаром, солью, содой на кончике ножа.
3. Разогреваем растительное масло на сковороде и аккуратно выкладываем туда ложкой полученное тесто. Обжариваем оладьи в кипящем масле до появления золотистой корочки.

Подробный пошаговый рецепт оладий
О том, почему не стоит пропускать сезон кабачков, можно почитать здесь:  5 причин полюбить кабачки
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