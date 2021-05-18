Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией, пишет ТАСС.
«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых – в интересах обеих сторон», – сказал глава американского дипведомства. Он добавил, что есть смысл в поиске дополнительных вопросов, «в которых Россия и США могут сотрудничать».
Блинкен также заявил, что США рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией в Арктике и избежать милитаризации региона.
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Блинкен заявил, что США нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией
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