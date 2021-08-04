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  2. Блесток много не бывает: бренд Prada представил новую капсульную коллекцию

Блесток много не бывает: бренд Prada представил новую капсульную коллекцию

Итальянская модный дом Prada выпустил капсулу, посвященную китайскому Дню святого Валентина. 


В коллекцию вошли лоферы и модель туфель с острым носом. Обувь полностью усыпана черными и прозрачными стразами. Ну что же, сияния много не бывает, особенно если это Prada.



В линейке также представлены миниатюрная сумка Cleo бледно-лавандового оттенка, кошельки и картхолдеры из металлизированной кожи. Из украшений в капсуле можно выбрать браслет и кольцо с фирменным треугольным логотипом бренда.   

К слову, капсулу можно будет купить не везде, а лишь в избранных бутиках Prada. 


Напомним, ранее коллекции, посвященные Дню влюбленных в Китае, уже представили такие бренды, как Fendi, Celine и Miu Miu. 






Фото: prada.com
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