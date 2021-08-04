Блесток много не бывает: бренд Prada представил новую капсульную коллекцию

Итальянская модный дом Prada выпустил капсулу, посвященную китайскому Дню святого Валентина.
В коллекцию вошли лоферы и модель туфель с острым носом. Обувь полностью усыпана черными и прозрачными стразами. Ну что же, сияния много не бывает, особенно если это Prada.
В линейке также представлены миниатюрная сумка Cleo бледно-лавандового оттенка, кошельки и картхолдеры из металлизированной кожи. Из украшений в капсуле можно выбрать браслет и кольцо с фирменным треугольным логотипом бренда.
К слову, капсулу можно будет купить не везде, а лишь в избранных бутиках Prada.
Напомним, ранее коллекции, посвященные Дню влюбленных в Китае, уже представили такие бренды, как Fendi, Celine и Miu Miu.
Фото: prada.com