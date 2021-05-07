Благотворительный концерт «Голоса Победы» в Белорусском государственном академическом музыкальном театре подарил ветеранам положительные эмоции

Созвездие артистов эстрады, оперы и балета собрал Белорусский государственный академический музыкальный театр в канун праздника Великой Победы. Высказать слова благодарности ветеранам за их боевой и жизненный подвиг, пожелать здоровья и долголетия, исполнить песни фронтовых лет на сцену вышли народные артисты Беларуси Наталия Гайда и Анатолий Ярмоленко, заслуженные артисты страны Маргарита Александрович, Антон Заянчковский, Людмила Станевич и Виктор Циркунович, лауреаты международных конкурсов Евгений Ермаков, Лидия Кузьмицкая, Сергей Сутько, Екатерина Дегтярева, Сергей Спруть, Анна Егораева и многие другие.Песни "Поклонимся великим тем годам", "Катюша", "Старый рояль", "Майский вальс", "Письмо из 45-го", которые звучали в этот вечер в театре, подарили присутствующим в зале ветеранам много положительных эмоций. А под «Смуглянку» зрители в зале пританцовывали.В концерте приняли участие артисты балета оперетты и мюзикла, артисты классического балета Сергей Глух и Яна Станкевич, а также артистка Национального академического драматического театра имени М.Горького Ольга Здярская, симфонический оркестр театра под управлением главного дирижера театра – лауреата международного конкурса Юрия Галяса и Николая Макаревича. Режиссер концерта – Валерия Чигилейчик.Позитивное настроение и бодрость духа на днях ветераны войны и труда продемонстрировали во время финального концерта VII Республиканского вокального конкурса "Песни Победы" во Дворце культуры ветеранов в Минске. Для участия в нем были приглашены исполнители в возрасте не моложе шестидесяти лет. В этом году было подано 124 заявки. 80 из них жюри отслушало в формате онлайн. До финала дошли 15 лучших. Самому старшему участнику – 90 лет. Участниками конкурса за всю его историю стали 650 человек.При определении лучших вокалистов жюри ориентировалось на такие критерии, как интонация, отношение к песне, певческие навыки, тембр голоса, артистичность. Люди преклонного возраста, выходя на сцену, забывали о своих недугах.Победительницей вокального состязания стала Галина Бабонова из Барановичей. Профессиональное жюри и зрителей она покорила артистичностью и проникновенным исполнением песен «Баллада о военных летчиках» и «Край родной». «Выступаю на сцене сколько себя помню, – сказала Галина Павловна. – Супруга военнослужащего, я объехала с мужем многие города и страны, всюду находила применение своему таланту. Ведь песня жить помогает!»