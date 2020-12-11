Благотворительная акция "Наши сердца – детям" стартует в Беларуси 15 декабря

Ее реализуют в рамках акции «Наши дети».– поделиласьТак, 15 декабря Белорусский детский фонд поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством детей-сирот из детских домов семейного типа Минска. Праздничное мероприятие состоится в Центральном детском парке имени Максима Горького возле главной елки.–подчеркнула специалист.После уличной программы мальчишек и девчонок пригласят в Минский планетарий. Там ребята посмотрят фильм и насладятся видом звездного неба.Ирина Чернякова поделилась, что это мероприятие даст старт марафону добрых дел. По уже сложившейся традиции вкусные подарки Белорусский детский фонд вручит детям, которые сейчас проходят лечение в детском ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи, Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, детском отделении РНПЦ психического здоровья.– добавила замдиректора.