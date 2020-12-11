Белорусский детский фонд накануне Нового года и Рождества в 29-й раз проводит республиканскую благотворительную акцию "Наши сердца – детям", сообщает БЕЛТА.
Ее реализуют в рамках акции «Наши дети».
– В праздничный период мы поздравляем тех ребят, которые больше других нуждаются во внимании, защите и поддержке, и готовим для них подарки, – поделилась замдиректора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.
Так, 15 декабря Белорусский детский фонд поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством детей-сирот из детских домов семейного типа Минска. Праздничное мероприятие состоится в Центральном детском парке имени Максима Горького возле главной елки.
– В этом году мы решили организовать мероприятие на свежем воздухе. Участие примут 45 ребят. Будут песни, танцы, хороводы в компании Деда Мороза и Снегурочки. Готовить программу праздника помогают преподаватели и студенты БГУКИ, члены волонтерского клуба «Слон». Подарки получит каждый ребенок, без внимания не оставим никого, –подчеркнула специалист.
После уличной программы мальчишек и девчонок пригласят в Минский планетарий. Там ребята посмотрят фильм и насладятся видом звездного неба.
Ирина Чернякова поделилась, что это мероприятие даст старт марафону добрых дел. По уже сложившейся традиции вкусные подарки Белорусский детский фонд вручит детям, которые сейчас проходят лечение в детском ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи, Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, детском отделении РНПЦ психического здоровья.
– В этом году мы не сможем посетить ребят, но организуем для них праздник и конкурсы онлайн. Все областные отделения Белорусского детского фонда готовят благотворительные программы в своих регионах для детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, которые находятся в больницах или обучаются в специализированных учреждениях, – добавила замдиректора.
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Благотворительная акция "Наши сердца – детям" стартует в Беларуси 15 декабря
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ