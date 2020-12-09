Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более 17 тысяч рублей

, – отметила Елена Симакова.По ее словам, в сравнении с 1995 годом, когда впервые была проведена акция, в Беларуси значительно изменилась структура охраны детства.Так, из 47 интернатных учреждений системы образования на 5 сентября этого года сохранилось 15. Кроме того, более чем в пять раз уменьшилось количество проживающих там детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня это 1121 ребенок. На современном этапе отличительной чертой стало развитие профессионального замещающего родительства (речь о детских домах семейного типа). Если в 1995 году их было 11, то сегодня таких семей 286, они воспитывают 1906 детей.За время проведения акции сформировались и поддерживаются отношения между предприятиями различных форм собственности и детскими учреждениями интернатного типа, социальными приютами., – рассказала специалист.Акция стартует 10 декабря и продлится по 10 января следующего года. Традиционно запланированы праздничные представления, молодежные балы., – сказала Елена Симакова.