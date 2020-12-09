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  2. Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более 17 тысяч рублей

Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более 17 тысяч рублей

Республиканская акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более 17 тысяч рублей. Об этом заявила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, пишет БЕЛТА.


"Традиционная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проводится уже в 25-й раз. Основной ее целью, как и приоритетом деятельности государства, является забота о подрастающем поколении, без которого у нашей нации не будет будущего. Акция нацелена на детей, нуждающихся в особой помощи и защите: сирот, детей-инвалидов, ребят, которые находятся на лечении, а также тех, кто по различным причинам удален из семьи", – отметила Елена Симакова.

По ее словам, в сравнении с 1995 годом, когда впервые была проведена акция, в Беларуси значительно изменилась структура охраны детства.

Так, из 47 интернатных учреждений системы образования на 5 сентября этого года сохранилось 15. Кроме того, более чем в пять раз уменьшилось количество проживающих там детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня это 1121 ребенок. На современном этапе отличительной чертой стало развитие профессионального замещающего родительства (речь о детских домах семейного типа). Если в 1995 году их было 11, то сегодня таких семей 286, они воспитывают 1906 детей.

За время проведения акции сформировались и поддерживаются отношения между предприятиями различных форм собственности и детскими учреждениями интернатного типа, социальными приютами. "Акция позволяет показать, как много в нашей стране граждан, которые действительно не остаются в стороне. Министерство образования, как основной координирующий орган, уже на сегодня направило более 70 писем в различные организации. Даже еще не начинаясь, акция уже привлекла более 17 тысяч рублей. В прошлом году по итогам новогодних благотворительных мероприятий в целом по стране было привлечено и закуплено оборудование и инвентарь на сумму 2,2 миллиона рублей. И это не только внебюджетные средства. Государство ежегодно планирует и выделяет деньги на укрепление материально-технической базы учреждений, в которых воспитываются дети", – рассказала специалист.

Акция стартует 10 декабря и продлится по 10 января следующего года. Традиционно запланированы праздничные представления, молодежные балы. "Эпидситуация в стране, безусловно, наложила свой отпечаток. Министерством здравоохранения даны рекомендации по соблюдению некоторых ограничений, – сказала Елена Симакова. – В то же время участники акции пообещали, что подарки найдут всех своих получателей. Хочется, чтобы все дети были здоровы и счастливы и находились рядом со своими близкими, любимыми, дорогими людьми".
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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