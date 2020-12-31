Традиционная благотворительная молодежная акция «Елка желаний» стартовала в Бресте. Ее участниками станут 30 ребят, борющиеся с тяжелыми недугами, но не теряющие надежду и радость жизни. Они написали письма Деду Морозу со своими самыми заветными желаниями. И желания исполнились. Первой, к кому с подарком пришли добрые волшебники из областного союза молодежи, стала одиннадцатилетняя брестчанка Ульяна Ахметова. Девочка получила заветный ростовой домик для куклы.
Первый секретарь Брестского ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк отметил:
– Вот-вот наступит Новый год, и в этой праздничной атмосфере хочется сделать всех детей чуточку счастливее. Мы всегда с трепетом подходим к подобным акциям. Ведь это непростые детки, у большинства из них сложная жизнь, им приходится преодолевать множество самых разных испытаний. И видя их улыбки и искрящиеся глаза, становится тепло на душе. Наши подарки – это самая малость, что мы можем для них сделать. Пусть все детки будут здоровы и счастливы!
В завершение праздничной церемонии Дед Мороз и Снегурочка пожелали Ульяне и дальше хорошо учиться, быть послушной и помогать родителям, а девочка подарила сказочным гостям необычный сувенир, сделанный своими руками.
– Мне очень приятно. Эмоции переполняют меня. Честно признаться, не ожидала, что ко мне придут с подарками. Спасибо большое всем, кто исполнил мою мечту. Пусть у каждого в новом году сбудется что-то заветное.
До 14 января все ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки свои долгожданные подарки.
Фото Александра Шульгача
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Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Бресте
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