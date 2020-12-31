Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Бресте

отметил:В завершение праздничной церемонии Дед Мороз и Снегурочка пожелали Ульяне и дальше хорошо учиться, быть послушной и помогать родителям, а девочка подарила сказочным гостям необычный сувенир, сделанный своими руками.До 14 января все ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки свои долгожданные подарки.Фото Александра Шульгача