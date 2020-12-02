Она призвана в праздники окружить теплом детей, которые нуждаются в особой заботе. Организаторами акции выступают БРСМ и БРПО, сообщает БЕЛТА.
Фото из архива БЕЛТА
«Добросердечный благотворительный проект союз молодежи ежегодно проводит совместно с пионерской организацией во время акции «Наши дети». В этом году, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры, мы организуем во всех уголках страны более 500 разноплановых мероприятий для воспитанников детских интернатных учреждений, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с ограниченными возможностями», – уточнила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.
В рамках программы – более маленькие благотворительные акции, мастер-классы на новогоднюю тематику, театрализованное кукольное представление и катание на лошадях. Акция продлится по 8 января включительно. В свои цели организации включают развитие чувства милосердия у молодежи, а также привлечение внимания к проблемам детства.
Также «Чудеса на Рождество» в виде представлений и сладких угощений ждут пожилых.
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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» начнется в Беларуси 4 декабря
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