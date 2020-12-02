Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» начнется в Беларуси 4 декабря

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БЕЛТА

– уточнилаВ рамках программы – более маленькие благотворительные акции, мастер-классы на новогоднюю тематику, театрализованное кукольное представление и катание на лошадях. Акция продлится по 8 января включительно. В свои цели организации включают развитие чувства милосердия у молодежи, а также привлечение внимания к проблемам детства.Также «Чудеса на Рождество» в виде представлений и сладких угощений ждут пожилых.